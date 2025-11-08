Dopo il pareggio per 2-2 contro il Parma, il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, ha analizzato ai microfoni di DAZN una gara che ha lasciato più rimpianti che soddisfazioni, soprattutto per l’atteggiamento della squadra nella ripresa: "Le partite si capovolgono in un attimo" ha spiegato Allegri. "Nel primo tempo eravamo in controllo, anche se potevamo fare meglio. Nella ripresa non siamo riusciti a restare tranquilli: serviva un po’ di battaglia, invece siamo stati troppo passivi. Bisogna crescere sotto questo aspetto".

Il tecnico rossonero si è poi soffermato sui troppi punti persi contro le squadre di bassa classifica: "Se sapessi il motivo sarebbe facile. Bisogna lavorare e migliorare. Con Pisa e Cremonese le situazioni erano diverse, ma oggi dovevamo difendere il 2-1 con più determinazione".

Alla domanda se fosse più arrabbiato per i gol presi o per quelli sbagliati, Allegri è stato netto: "Per i gol subiti. Non puoi concedere tiri in porta così alla fine del primo tempo, perché poi diventa complicato. Siamo tornati in campo imbambolati, anche se Maignan ci ha salvato con una grande parata".

Sul rientro di Pulisic, l’allenatore ha riconosciuto una nota positiva: "È rientrato bene, ha avuto un’occasione che non ha sfruttato. Estupinan ha fatto un grande salvataggio, ma dobbiamo leggere meglio i momenti delle partite. Abbiamo preso due gol non regalati, ma quasi".

Infine, una riflessione sulla sosta: "Non so se sarà un bene o un male, lo capiremo dopo la partita con l’Inter. Siamo nelle prime quattro posizioni, che è il nostro obiettivo, ma con le piccole abbiamo perso troppi punti. Dobbiamo migliorare lì".