"Il vero test stamattina. Per Romagnoli sarà decisiva la rifinitura (ore 11), poi la Lazio pranzerà nel centro sportivo e partirà per Milano". Lo scrive il Corriere dello Sport aggiornando così sul grosso rebus di formazione in casa Lazio in vista della sfida di domani sera contro l'Inter. Al momento Provstgaard è in vantaggio sull'ex Roma e Milan per affiancare Gila.



Nessun cambio previsto a centrocampo, con Guendouzi e Basic ai lati di Cataldi, mentre "l'unico leggero dubbio davanti riguarda Dia, insidiato da Noslin". Confermati Isaksen e Zaccagni.