Fabio Gallo, allenatore del L.R. Vicenza, presenta quella che sarà la grande sfida di domani alle 12.30 contro l'Inter U23 all'U-Power Stadium di Monza, duello al vertice del girone A della Serie C: "Dobbiamo essere orgogliosi di giocare per questa squadra con la consapevolezza del lavoro che abbiamo fatto fino adesso, sarà un mese difficile ma dovremo continuare a prescindere da tutto perché questa squadra ha identità e voglia. L’Inter è piena zeppa di talenti quindi le difficoltà saranno per il tipo di squadra che affronteremo. Ci sono talenti giovani che non hanno paura di sbagliare, noi abbiamo giocatori d’esperienza ed è un fattore importante da sfruttare. Che partita sarà? Loro hanno talento e possono fare tutto in qualsiasi momento della partita, mi aspetto una partita aperta in cui noi dovremo essere molto bravi a non dare molto campo ma essere corti".

Al seguito dei biancorossi sono attesi quasi 2mila tifosi: "Ne ho parlato prima con i ragazzi di questo amore straordinario, sono tanti che ci hanno dato fiducia all’inizio senza conoscerci e per adesso siamo stati bravini, dovremo vendere cara la pelle fino all’ultimo secondo". Gallo non nasconde che l'orario del match rappresenterà una difficoltà ulteriore: "Io sono per il calcio alle 14.30, dovremo cambiare i ritmi, faremo colazione alle 9.15 in cui ci sarà anche pasta".