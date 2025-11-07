Il Corriere dello Sport prova ad anticipare le scelte di Chivu in vista del match di domenica sera con la Lazio a San Siro. Rispetto alla squadra scesa in campo dall'inizio contro il Kairat Almaty in Champions, si prevedono diversi cambi.

Secondo il quotidiano romano, dal 1' si rivedranno Akanji e Bastoni in difesa con Acerbi tra loro. In regia, riecco Calhanoglu, entrato mercoledì solo nel corso della ripresa. In mezzo torna pure Sucic, mentre in attacco ci sarà la coppia Bonny-Lautaro, con Thuram ormai totalmente a disposizione e pronto a subentrare. Restano out in quattro: lunghi i tempi per Di Gennaro, mentre potrebbero rivedersi dopo la sosta sia Darmian che Palacios. Mkhitaryan spera di riaggregarsi ai compagni entro la fine del mese.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Bonny, Lautaro.