"Il rinnovo è una cosa a cui penserò, il contratto scade nel 2027, manca ancora un po’ di tempo. Dovrò riflettere bene con i miei procuratori". Recentemente Mario Gila aveva parlato così dell'ipotesi di prolungare il suo contratto con la Lazio, lasciando le porte aperte ad un possibile addio a scadenza (o anche prima). Tra i club interessati allo spagnolo c'è anche l'Inter, avversaria proprio domani sera a San Siro nel big match dell'undicesima giornata di Serie A. A confermarlo è l'edizione odierna de Il Tempo.

"Tra l’altro proprio l’Inter si era interessato al suo cartellino nelle ultime sessioni di mercato ma il presidente Lotito ha sempre rimandato al mittente le offerte - conferma il giornale romano -. Oltretutto, com’è noto, la metà del cartellino dello spagnolo rimane di proprietà del Real Madrid, il club che lo ha lanciato da ragazzino e quindi la Lazio a maggior ragione in questi anni ha preferito tenerselo in casa".

La Lazio proverà a scongiurare l'addio a zero con una tardiva proposta di rinnovo, ma secondo Il Tempo il futuro di Gila pare segnato. "Tant’è, saranno decisivi i prossimi mesi, ma la trattativa si annuncia molto complicata", chiosa il giornale.