Dopo gli esami ai quali si è sottoposto ieri pomeriggio Alessio Romagnoli, che hanno escluso il rischio di lesione dopo l'affaticamento rimediato durante il match contro il Cagliari, il calciatore della Lazio difficilmente verrà rischiato da Maurizio Sarri nella trasferta di San Siro. Contro l'Inter, il tecnico toscano potrebbe fare a meno dell'ex difensore del Milan per non correre rischi. Nei prossimi giorni verrà valutato.

Sezione: L'avversario / Data: Gio 06 novembre 2025 alle 22:33
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
