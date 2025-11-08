Con quale giocatore dell'Inter farebbe un duetto sul palco? A questa domanda posta dal sito Affaritaliani.it, il rapper Il Tre, grande tifoso nerazzurro, risponde prontamente: "Sceglierei sicuramente Nicolò Barella. Come mai? Io non ci ho mai parlato, ma ha una faccia simpatica. Quindi sceglierei lui".

Potendo invece chiamare uno sportivo extra-calcio?
"In generale forse Usain Bolt me fomenta, non so perché... un velocista così sicuramente fa parte del mio immaginario"

