Spazio anche al futuro Davide Frattesi sulle pagine della Gazzetta dello Sport, dove il quotidiano milanese fa un bilancio sul difficile inizio stagionale del centrocampista romano, cercando di configurare lo scenario che riguarda il suo domani. "Periferico, nell’ombra, lontano da quel sole che ne avevano illuminato il cammino in un tempo dove l’azzurro era molto più centrale". L'ex Sassuolo è ancora "poco impiegato": I vari, soliti, Calhanoglu, Barella e Mkhitaryan sono intoccabili, ma lo stanno diventando anche Sucic e Zielinski, che di sicuro vantano un minutaggio maggiore rispetto al ragazzo di Fregene.

"Tra i centrocampisti soltanto Diouf ha giocato meno di lui" e, giustamente, Davide è "vuole giocare di più". Ma i bei presupposti mostrati in estate "sono caduti come tessere del domino" per via di vari motivi: l'operazione all’ernia inguinale, l’exploit di Sucic, le prestazioni opache da titolare, soprattutto col Kairat.... e proprio contro il Kairat, Davide è stato "schierato dall’inizio ed è finito nel calderone della 'frenesia collettiva' sottolineata da Chivu", bruciando di fatto "l’unica chance avuta a disposizione" fino a questo momento. "Cosa farà - dunque - l'Inter a gennaio?".

"In estate alcuni club avevano bussato ai cancelli di Appiano chiedendo informazioni", vedi i rivali dell'Atletico Madrid, ma non se n'è fatto niente, specie perché "nessuno si è mai avvicinato alle richieste dei piani alti", e stesso discorso fatto con Roma, Napoli e Juve nel gennaio 2025. "Nessuna trattativa: l’Inter aveva chiesto 45 milioni ai giallorossi e circa 70 agli azzurri e ai bianconeri. Un prezzo provocatorio, ovviamente. Marotta e Ausilio non vorrebbero cedere Frattesi a una potenziale/diretta concorrente per lo scudetto (Conte in testa). Tra un pugno di mesi lo scenario si ripresenterà" e attualmente una sola è la cosa certa: "Davide vuole giocare di più per non perdere il treno tricolore".