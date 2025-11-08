Lunedì ad Arezzo si svolgerà la XIV edizione del Gran Galà del Calcio – Rever. Verranno consegnati tutti i premi. Tra i premiati anche diversi interisti: Bastoni miglior difensore dello scorso campionato, Dimarco miglior terzino sinistro, Acerbi miglior centrale, così come Bastoni. Come tecnico della scorsa stagione è stato scelto Chivu. Tra i premiati anche Marcus Thuram, inserito nella top 11 globale.

L’appuntamento del 10 novembre vedrà la partecipazione di numerosi protagonisti del calcio italiano, con una cerimonia che celebrerà l’eccellenza sportiva e il valore umano di dirigenti, allenatori, calciatori e giornalisti.

L'ELENCO DEI PREMIATI NERAZZURRI

Miglior difensore: Alessandro Bastoni

Miglior terzino sinistro: Federico Dimarco

Miglior difensore centrale: Francesco Acerbi;

Miglior mister top 11: Christian Chivu.

Miglior attaccante nella top 11: Marcus Thuram.

Sezione: Focus / Data: Sab 08 novembre 2025 alle 15:09
Autore: Niccolò Anfosso
