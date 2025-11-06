Oggi doppia seduta, domani allenamento pomeridiano e poi, sabato mattina, partenza per Milano dove domenica sera ci sarà il match contro l'Inter. Come riferisce il Corsport, la Lazio si prepara così all'ultimo impegno prima della sosta.

Una pausa che Sarri aspetta per recuperare Castellanos e Tavares. "Dele-Bashiru è fuori lista e aspetta di capire che futuro lo attende. Cancellieri rientrerà a dicembre. Rovella non ha tempi sicuri, dipende dall’evoluzione della terapia conservativa. Non si è operato e si procede di settimana in settimana. Ci sarà un aggiornamento durante la sosta", si legge.