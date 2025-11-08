Da più di un mese il Qatar spingeva per l'organizzazione della Finalissima, la sfida prevista per il prossimo mese di marzo che vedrà di fronte la Spagna campione d'Europa e l'Argentina di Lautaro Martinez trionfatrice della Copa America. Ora sembra che la direzione sia stata intrapresa. Secondo quanto riportato da Marca, la FIFA ha deciso che Argentina-Spagna si giocherà il 27 marzo allo stadio Lusail di Doha.