Pareggio beffardo quello maturato all'Arena Civica dall'Inter Women di Gianpiero Piovani, che si è fatta rimontare due reti di vantaggio dal Sassuolo valida per la 5ª giornata della Serie A Femminile. Dopo una partenza sprint delle nerazzurre culminata con la doppietta di Tessa Wullaert con due gol nello spazio di appena tre minuti, le emiliane riescono prima ad accorciare le distanze con Lana Clelland e a trovare, a otto minuti dal novantesimo, la rete del pareggio con una staffilata da fuori di Lina Greve. Nel finale, sono sempre le neroverdi a sfiorare addirittura il gol della vittoria. Un pareggio amaro, che porta l'Inter a quota sei in classifica, a meno sei dalla vetta occupata dalla Roma.