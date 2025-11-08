Intervistato da Superbet, l'ex Inter, Wesley Sneijder ha parlato anche di Cristian Chivu, suo ex compagno all'Inter e oggi alla guida della Beneamata. Con l'ex terzino romeno, Wesley condivideva la stanza alla Pinetina: "Nel centro di allenamento, condividevamo sempre la stanza - ricorda -. Un letto qui, un letto là (indica la destra e la sinistra, ndr) e la TV sopra. Non gli importava cosa ci fosse in TV. Era sempre con il suo portatile e parlava con la sua ragazza: 'Cosa fai, tesoro?'" ha raccontato citando la frase correttamente in rumeno, prima di lanciarsi in una previsione sul futuro e sul potenziale dell'ex compagno.

"Sono sicuro che un giorno diventerà allenatore della nazionale" ha poi previsto, sicuro. "Non cercava di interrompere troppo né di parlare tanto con gli allenatori, teneva le cose per sé, ma quando ero in stanza con lui e parlavamo di calcio era molto intelligente. Arrivò all'Ajax e ne divenne subito capitano, grazie alla sua personalità. Guidava la squadra dalla retroguardia, avevamo bisogno di giocatori così all'Ajax. E il modo in cui si comportava fuori dall'allenamento... un vero gentiluomo" ha concluso.