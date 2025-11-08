Il tecnico Franco Lerda, intervenuto sulle frequenze di Tuttomercatoweb, ha parlato della lotta al vertice, soffermandosi con un'analisi specifica: "un campionato molto equilibrato. L'unica fuori dalle coppe è il Milan e potrebbe essere avvantaggiato su Napoli e Inter. Ma c'è molto equilibrio. E con Spalletti può rientrare in gioco anche la Juventus".

Sezione: News / Data: Sab 08 novembre 2025 alle 20:50
Autore: Niccolò Anfosso
vedi letture
Print