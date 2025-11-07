"Se tu vai a guardare anche in giro in Europa, anche attualmente, ci sono solo due squadre che hanno delle serie lunghe, che sono probabilmente le squadre più forti del mondo al momento che sono Bayern Monaco e Arsenal. Le altre hanno tutte degli alti e bassi e credo che questo sia da sottolineare". Così Billy Costacurta, a Sky Sport, ha introdotto il concetto di stanchezza e 'gestione' delle forze fisiche e mentali talvolta altalenanti che riguarda un po' tutte le squadre che giocano la Champions, Inter compresa.

A proposito della squadra di Chivu, l'ex Milan ha continuato: "Il fatto che l'Inter abbia vinto le partite con Verona e Kairat anche facendo riposare qualcuno va sottolineato. Io giustifico sempre tutto perché ci sono passato e non è facile stare sempre sul pezzo perché è sfibrante soprattutto quando le aspettative sono molto alte. Però, mi riferisco ad un giocatore che io amo alla follia che è Lautaro, una certa distanza soprattutto dai numeri dovrebbe tenerla. Perché se anche per quattro partite non segni ma sei quel giocatore lì, devi sorridere per forza perché quello è ciò che vogliono i tuoi tifosi e i suoi compagni".