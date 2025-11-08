Da 0-2 a 2-2, il Milan perde l'occasione di salire al primo posto in solitaria in classifica in attesa di Napoli, Inter e Roma. La squadra rossonera nel primo tempo sblocca il match con Saelemaekers, poi è lo stesso belga a conquistare il rigore trasformato da Leao.



Il Parma non si arrende e la riapre già nel primo tempo con Bernabè, prima del gol del 2-2 nella ripresa siglato da Del Prato. Il Milan di Allegri sale a quota 22 punti, gli stessi del Napoli, a più uno sull'Inter. Domani in programma Bologna-Napoli e Inter-Lazio.