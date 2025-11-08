Tutto è pronto a Salerno per l'inizio dei lavori di ammodernamento dello stadio Arechi, col governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca rivendica con orgoglio il cronoprogramma già impostato per la realizzazione della nuova opera, lanciando poi una sorta di sfida a Milano: "Noi siamo già pronti. Ho letto che a Milano hanno raggiunto l’accordo: il Comune vende lo stadio a Milan e Inter. Entro un anno, vogliono dotarsi di un progetto per candidare il nuovo San Siro a Euro 2032. Ma noi cominciamo i lavori a Salerno, mentre a Milano devono ancora partire con il progetto: non so se ci siamo capiti… Entro novembre, iniziano i lavori di demolizione allo stadio Arechi per la realizzazione del nuovo impianto sportivo che candidiamo al campionato europeo di calcio. Sarà moderno, funzionale, tra i più belli d’Italia".