Tutto è pronto a Salerno per l'inizio dei lavori di ammodernamento dello stadio Arechi, col governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca rivendica con orgoglio il cronoprogramma già impostato per la realizzazione della nuova opera, lanciando poi una sorta di sfida a Milano: "Noi siamo già pronti. Ho letto che a Milano hanno raggiunto l’accordo: il Comune vende lo stadio a Milan e Inter. Entro un anno, vogliono dotarsi di un progetto per candidare il nuovo San Siro a Euro 2032. Ma noi cominciamo i lavori a Salerno, mentre a Milano devono ancora partire con il progetto: non so se ci siamo capiti… Entro novembre, iniziano i lavori di demolizione allo stadio Arechi per la realizzazione del nuovo impianto sportivo che candidiamo al campionato europeo di calcio. Sarà moderno, funzionale, tra i più belli d’Italia".
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Altre notizie - News
Altre notizie
- 16:20 Tomas Palacios nuovamente ai saluti? A gennaio l'argentino può partire in prestito, stavolta oltre l'Atlantico
- 16:06 Dumfries ritrova la Lazio, è la sua vittima preferita: 3 gol nelle ultime 3 partite. Nel mirino il record di Oddo
- 15:52 M. Paganin: "Non mi aspettavo che l'Inter di Chivu facesse così bene. Per lo scudetto sono in cinque"
- 15:38 De Luca: "A Salerno lavori pronti per l'Arechi. Inter e Milan non hanno ancora il progetto per San Siro"
- 15:23 Zamorano: "Simeone parlava solo di calcio quando eravamo all'Inter". Il Cholo replica scherzoso: "Si vedeva..."
- 15:09 Gran Galà di Arezzo, lunedì l'evento: premi per Thuram, Acerbi, Dimarco, Bastoni e Chivu
- 14:55 Sabatini: "Il Napoli dà fastidio come chiunque sia in vetta. Se Conte intendeva politicamente non condivido"
- 14:41 Atalanta, Juric: "Lookman? È un ragazzo particolare, ma abbiamo risolto"
- 14:27 La doppietta di Wullaert non basta: il Sassuolo rimonta e ferma l'Inter Women sul 2-2
- 14:13 L.R. Vicenza, Gallo: "Inter U23 piena di talenti. E domani dovremo mangiare pasta alle 9.15..."
- 13:59 Caressa: "Per me l'Inter è stanca mentalmente per un motivo. E non riguarda la finale di Champions"
- 13:44 Big chance create: Dimarco primo in Serie A davanti a Nico Paz. Tre nerazzurri nella top ten
- 13:30 SM - Verso la Lazio, allenamento molto intenso oggi ad Appiano. Ancora due i dubbi di Chivu per la formazione
- 13:15 Il Tre: "Farei un duetto sul palco con Barella. Perché? Ha una faccia simpatica"
- 13:01 Occasioni create e cross effettuati, nessuno come Dimarco. Solo Grimaldo meglio in Europa per gol e assist
- 12:47 Lazio, Sarri: "Inter tra le top d'Europa, Chivu diventerà di un tecnico di alto livello. Romagnoli? Vediamo domani"
- 12:33 Sneijder: "Sono sicuro che Chivu un giorno diventerà un commissario tecnico. Da giocatore parlava poco ma..."
- 12:19 Serginho e i due derby di Champions con l'Inter: "Un'agonia. Nesta, Pirlo e Gattuso se la vivevano molto male"
- 12:05 Parma, Delprato: "Con il Milan firmo per un pari. Solo Inter, Napoli e forse Roma non firmerebbero"
- 11:51 L'Inter Women sfida il Sassuolo, Piovani con Tomaselli e Magull dietro Wullaert: le formazioni ufficiali
- 11:37 Giordano: "Lazio, vincere a San Siro con l'Inter è una prodezza. Dovrà sfruttare le occasioni"
- 11:23 Il Tempo - Gila-Lazio, rinnovo difficile e futuro segnato. L'Inter ci aveva provato, Lotito ha respinto le offerte
- 11:09 Corsera - Nuovo San Siro, i tempi del progetto definitivo. Prestiti bancari: per Oaktree e Redbird tassi vantaggiosi perché...
- 10:55 Carey (Goldman Sachs): "A San Siro i food truck fuori dallo stadio, per i club una perdita enorme"
- 10:41 GdS - Verso Inter-Lazio: Akanji insostituibile, Bisseck al centro di difesa. Sucic lascia a sedere Zielinski
- 10:27 CdS - Inter-Lazio, qualche dubbio per Chivu: torna Acerbi? In attacco Bonny si gioca una maglia con Thuram
- 10:13 Mazzola compie 83 anni, l'Inter lo omaggia: "Simbolo di una squadra che ha scritto pagine immortali"
- 09:59 Qui Lazio - Oggi test decisivo per Romagnoli: Provstgaard in vantaggio. In avanti Dia è insidiato da Noslin
- 09:45 TS - In attesa di ritrovare Pepo, l'Inter prende coscienza: Sommer non è più una certezza
- 09:30 GdS - Lazio chiamata all'esame più difficile. A San Siro per testare la difesa: Sarri si affida a Gila
- 09:15 GdS - Thuram scalpita. Il francese ancora in ballottaggio con Bonny, ma Chivu rivuole la ThuLa
- 09:00 CdS - Acerbi, leone in gabbia tra Lazio e futuro: pronto a tornare in campo contro gli ex e a tenersi la sua Inter
- 08:45 GdS - L'Inter pensa a gennaio: nessun acquisto senza prima un'uscita. Ma Frendrup solletica Ausilio
- 08:30 GdS - Che si fa con Frattesi? L'ex Sassuolo vuole giocare di più ma col Kairat ha bruciato un'occasione
- 08:15 GdS - Dalla Lazio alla Lazio, l'Inter ritrova la sua criptonite: Chivu cerca conferme e maggior leggerezza
- 00:00 Chivu è sulla strada giusta e l’Inter si prepara a un poker intrigante di impegni
- 23:58 Meggiorini: "Ecco come l'Inter mi prese nel 2003. Mancini mi regalò..."
- 23:45 Agostinelli: "Inter-Lazio non è una partita scontata. Ai biancocelesti servirà il veleno dell'ultima spiaggia"
- 23:30 Problema alla spalla, Pisa in ansia per Akinsanmiro. Gilardino: "Spero nulla di grave, contiamo su di lui"
- 23:17 Italia Under 20, quattro nerazzurri (più tre) convocati da Nunziata per i test con Portogallo e Germania
- 23:03 Polonia, ricca rappresentanza della Serie A nei convocati del CT Urban: presente anche Zielinski
- 22:49 Il Pisa conquista la prima vittoria: un colpo di testa di Touré piega la Cremonese
- 22:35 Zaniolo: "Pio Esposito è un grande giocatore come Camarda. Questo il consiglio che posso dargli"
- 22:21 Inter-Lazio, domenica la sfida numero 165 in Serie A: i precedenti. Filotto positivo contro i biancocelesti
- 22:06 Ivano Trotta: "Il Napoli aggressivo e dominante che ho visto contro l'Inter oggi non si vede più"
- 21:52 Stramaccioni: "Chivu si è avvicinato subito a squadra e tifosi. Thuram il migliore attaccante in A per completezza"
- 21:37 Allarme Pavard in casa Olympique Marsiglia. De Zerbi gli fa da scudo: "Responsabilità mia, lui stia calmo"
- 21:23 L.R. Vicenza, Capello: "Inter U23 avversaria difficile, ha ritmi diversi e compra giovani di qualità"
- 21:09 Fabregas: "Como una delle migliori decisioni della mia vita. Ormai mi sento un cumasch"
- 20:54 Carnevali e il pensiero sulla lotta scudetto: "Abbiamo già incontrato Roma e Inter, ci sono tante squadre forti"
- 20:39 L'amarcord di Ciuffo: "Ho avuto la fortuna di giocare con Stankovic ed Esposito. Chivu? Ci motivava"
- 20:25 Inter e Canali insieme in Cina: Zanetti protagonista a Pechino e Shanghai
- 20:10 Bookies - Inter favorita sulla Lazio nelle quote. In lavagna anche i gol di Lautaro, Bonny e Calhanoglu
- 19:56 Chiellini annuncia: "FFP, la Juventus riceverà una multa e farà un nuovo settlement agreement"
- 19:42 Calhanoglu on fire: è il miglior marcatore europeo da fuori area. E la Lazio è la squadra contro cui ha fatto più assist
- 19:29 Rambaudi: "La Lazio deve controllare Calhanoglu e cercare di non far costruire l'Inter da dietro"
- 19:14 ADL attacca: "Lo stadio Maradona un semicesso. Inter e Milan incassano 14 mln a serata, noi arriviamo a tre"
- 19:00 Rivivi la diretta! Le ULTIME verso INTER-LAZIO, la DIFESA, il MERCATO e il punto sui NAZIONALI
- 18:47 Aivazoglou, Managing Director NBA: "Vogliamo una squadra a Milano. Colloqui con Inter e Milan? Dico..."
- 18:34 Season Ranking, l'Italia resta al quinto posto. Balzo della Spagna
- 18:20 Va a ciapà i (Kai)rat...
- 18:06 Serie A, Gasperini è il 'Coach of The Month' di ottobre. De Siervo: "Sta dimostrando di essere un vincente"
- 17:52 Repubblica - Inter-Lazio, Sarri incrocia il pallino di mercato Frattesi: il retroscena e l'idea di scambio estivo con Rovella
- 17:37 Borghi: "Lautaro capitale indiscutibile. L'Inter con Verona e Kairat ha 'respirato'. Chivu traccia perfetta"
- 17:23 Serie A Femminile, definite date e orari delle prossime quattro giornate: gli impegni dell'Inter
- 17:09 Abodi su San Siro: "Qualcuno cerca di mettere in discussione un percorso che è nell'interesse di tutti"
- 16:55 Marotta e il ricordo legato alle Olimpiadi: "Tomba che fece fermare il Festival di Sanremo nel 1988"
- 16:41 AIC, Calhanoglu miglior calciatore di ottobre: "Sempre decisivo, forse più di quanto si potesse immaginare"
- 16:27 Il Podcast di FcIN - Inter-Kairat Almaty, l'analisi di Andrea Bosio: quarta vittoria su quattro, ma...
- 16:13 Ceferin: "FFP più rigido non è una buona idea. Fondi di investimento? I tifosi non sono semplici clienti"