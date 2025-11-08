Proverbiale risposta per le rime del Comune di Napoli ad Aurelio De Laurentiis, che ieri, nel corso del suo intervento per l'SDA Football Business Forum, ha definito lo stadio Diego Armando Maradona "un semicesso". Il quotidiano Il Mattino riporta la replica di Palazzo San Giacomo che rivendica gli sforzi fatti per sistemare l'impianto: "Abbiamo fatto passi in avanti, prima per De Laurentiis il Maradona era un cesso intero. I lavori previsti garantiranno sempre la massima capienza e non intralceranno le normali attività della SSCNapoli. Non siamo contrari ad un nuovo stadio purché sia concretamente fattibile".