Solo un pari e una rimonta subita per l'Inter Women di Gianpiero Piovani che si è fatta imporre il 2-2 dal Sassuolo, bravo a vanificare il doppio vantaggio iniziale firmato da Tessa Wullaert. Questo il commento nel dopopartita del tecnico nerazzurro ai microfoni di Inter TV: "Ho visto una bella partita nel primo tempo ma con un calo nel secondo tempo. Siamo partite bene e questo calo mi ha sorpreso, è vero che abbiamo tante defezioni in questo periodo e tanti impegni e magari qualche giocatrice fa fatica a riposare ma questi impegni li dobbiamo portare avanti con grande entusiasmo. Dispiace perché avevamo fatto uno dei migliori primi tempi ma nel secondo abbiamo giocato con il freno a mano tirato e così non va bene. Dobbiamo lavorare a livello mentale perchè le ragazze sono deluse in questo momento come è giusto che sia e dobbiamo reagire. Nell'arco di una stagione ci sono gioie, vittorie ma anche delusioni e dobbiamo fare questo piccolo step per andare avanti. Anche questo ci serve per crescere ma da allenatore preferisco vincere".
Piovani sottolinea quella che è stata forse una mancanza del suo gruppo: "Le ragazze avranno voglia di ripartire subito, perché le conosco, ma bisogna ripartire con la qualità giusta, con testa, cuore e gambe. Anche contro la Roma abbiamo avuto occasioni ma è mancata quel pizzico di cattiveria agonistica che serve per dare fastidio e vincere perchè noi siamo l'Inter e dobbiamo avere il fuoco dentro. Cambio sistema? La difesa a quattro di oggi è un piano B che ha funzionato in passato e speriamo funzioni. In questo momento Wullaert è l'unico attaccante che abbiamo e dobbiamo adattare delle giocatrici a fare le attaccanti come Tomaselli nel secondo tempo, o Lina Magull che ha qualità offensive poi vedremo se riusciremo a recuperare Benedetta Glionna per mercoledì, sarebbe già un successo per noi", ha concluso.
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
