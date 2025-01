Dopo Denzel Dumfries (LEGGI QUI), giocatore dell'Inter delegato a presentare la sfida di questa sera contro l'Atalanta, della Dea è Matteo Ruggeri l'atalantino chiamato a presentarsi ai microfoni di Sportmediaset prima del fischio d'inizio della semifinale di Supercoppa italiana: "Sicuramente incontriamo una squadra fortissima, lo sappiamo. Dovremo fare la nostra partita come abbiamo sempre fatto. Sappiamo che i dettagli faranno la differenza quindi dovremo essere molto precisi in tutti i reparti e tutti gli ambiti durante tutta la partita".

Cosa serve per battere la corazzata dell'Inter?

"Dobbiamo essere squadra e difendere in undici, poi dobbiamo provare a mettere in difficoltà l'Inter, che è una squadra forte in tutti i reparti. Dovremo provare ad essere al top per metterli in difficoltà e provare a vincere la partita".