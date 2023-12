Felicità ed emozione. Sono questi i sentimenti che Mikel Oyarzabal, capitano della Real Sociedad, esplicita in mixed zone dopo il pareggio contro l'Inter che ha certificato il primo posto del girone di Champions League dei baschi: "Sono felice per noi per tutti quelli che sono venuti e anche per chi non è potuto venire e chi ci ha sostenuto. Il supporto è ancora evidente. Siamo molto contenti ed orgogliosi di quanto abbiamo fatto, ma con la voglia di continuare a fare bene, di continuare a fare cose e di passare al prossimo obiettivo. Penso che all'inizio fosse difficile credere che ciò potesse accadere.

Quando abbiamo visto che potevamo farcela, penso che abbiamo acquisito fiducia. Il primo obiettivo, ovviamente, era qualificarsi in questa fase a gironi e, una volta raggiunto l'obiettivo, l'obiettivo era arrivare primi. Abbiamo lavorato bene durante tutta la fase a gironi e siamo molto contenti".