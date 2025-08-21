Quella di domani sarà la prima giornata nerazzurra di Andy Diouf. Il centrocampista francese, promesso sposo dell'Inter, sbarcherà domani all'aeroporto di Linate in mattinata (arrivo atteso dopo le ore 10) e poi si sottoporrà al classico iter delle visite mediche che anticiperanno le firme e l'ufficilità del trasferimento: di mattina la prima tappa all'Humanitas, mentre nel primo pomeriggio sarà il turno del CONI.

Diouf si trasferisce in nerazzurro con la formula del titolo definitivo: l'affare avrà un costo di circa 20 milioni di euro più bonus per arrivare a 25 totali.