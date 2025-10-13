Primo gol in Serie A con la maglia nerazzurro e primo gol in Nazionale. Pio Esposito sta vivendo un sogno, l'Inter si coccola il suo talento ed è pronta a respingere le avances dei top club europei. Chi lo ha conosciuto e ha lavorato con lui sottolinea le qualità umane di un ragazzo chiamato a gestire la pressione creata attorno a lui. E la sfida a distanza con Camarda accende la rivalità tra Inter e Milan.