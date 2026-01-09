Può arrivare dalla Serie A, ma non dall'Inter, il difensore centrale tanto desiderato dall'Al-Hilal di Simone Inzaghi. Il club di Riyadh è infatti pronto a portare nella Saudi Pro League lo spagnolo Pablo Marì, attualmente alla Fiorentina, dopo aver sondato le piste che portavano ai nerazzurri Stefan de Vrij e Francesco Acerbi. Dopo l'apertura avuta da parte dell'ex Monza, l'Al-Hilal ha però deciso di sciogliere le riserve.

Pablo Marì, riporta Gianlucadimarzio.com, ha giocato in questa stagione 16 partite tra tutte le competizioni, considerando sia le 11 presenze in Serie A che le 5 in Conference League. Più in generale, il calciatore con un passato anche con la maglia dell’Arsenal ha raccolto 29 presenze con la Fiorentina dopo il trasferimento dal Monza, nel gennaio 2025.

Sezione: Focus / Data: Ven 09 gennaio 2026 alle 20:53
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
