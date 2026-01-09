Può arrivare dalla Serie A, ma non dall'Inter, il difensore centrale tanto desiderato dall'Al-Hilal di Simone Inzaghi. Il club di Riyadh è infatti pronto a portare nella Saudi Pro League lo spagnolo Pablo Marì, attualmente alla Fiorentina, dopo aver sondato le piste che portavano ai nerazzurri Stefan de Vrij e Francesco Acerbi. Dopo l'apertura avuta da parte dell'ex Monza, l'Al-Hilal ha però deciso di sciogliere le riserve.

Pablo Marì, riporta Gianlucadimarzio.com, ha giocato in questa stagione 16 partite tra tutte le competizioni, considerando sia le 11 presenze in Serie A che le 5 in Conference League. Più in generale, il calciatore con un passato anche con la maglia dell’Arsenal ha raccolto 29 presenze con la Fiorentina dopo il trasferimento dal Monza, nel gennaio 2025.