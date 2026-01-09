Cambio di campo per la sfida del prossimo 4 febbraio che vedrà opposti Colonia e Inter per gli ottavi di finale della Youth League. La formazione U19 del club tedesco ospiterà infatti i nerazzurri nella casa della prima squadra, il RheinEnergieStadion. L'annuncio è stato dato qualche giorno fa dal direttore generale del Colonia Philipp Liesenfeld: "Dopo aver raggiunto il turno successivo, il consiglio di amministrazione e la dirigenza erano tutti d'accordo sulla necessità di celebrare degnamente questo speciale traguardo sportivo della nostra accademia. Spostando la partita al RheinEnergieStadion, rendiamo omaggio alle straordinarie prestazioni della squadra finora nella competizione. Siamo assolutamente convinti che la famiglia del Colonia sarà presente in forze per sostenere i ragazzi in questa serata a Müngersdorf".

Felicissimo anche il responsabile del settore giovanile Markus Halfmann: "Siamo lieti che il nostro programma di sviluppo giovanile stia ricevendo così tanta considerazione. Il consiglio di amministrazione e la dirigenza, lo staff del centro di allenamento di Geißbockheim, i partner, i soci e i tifosi: tutti ci hanno aiutato a raggiungere questo obiettivo. La partita casalinga contro l'Inter al RheinEnergieStadion sottolinea l'alta considerazione di cui il settore giovanile gode all'interno del club". Infine, parla il tecnico della squadra U19 Stefan Ruthenbeck: "È qualcosa di molto speciale per noi, lo sappiamo tutti. Con i nostri tifosi al nostro fianco, vogliamo creare un'atmosfera fantastica. Siamo molto grati e allo stesso tempo pieni di attesa per poter vivere una serata indimenticabile insieme alla famiglia del Colonia".