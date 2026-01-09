Benjamin Pavard finisce nell'occhio del ciclone. Nasce tutto da un brevissimo frammento relativo all'immediato post-partita della finale del Trophée des Champions tra PSG e Olympique Marsiglia, quando le telecamere hanno beccato l'ex interista sorridere con Lucas Hernandez nel momento di sconforto della formazione biancoazzurra appena sconfitta ai calci di rigore. Pochi secondi che però sono bastati a far scatenare la rabbia dei tifosi dei Phocéens, che hanno ritenuto, nel più morbido dei commenti, poco opportuna quella scenetta.

Pavard ha provato a spiegarsi in zona mista dopo la partita: "Fa male, fa davvero male. In effetti, è quello che ho detto a Lucas prima della fine, che sono stati molto fortunati. Soprattutto perché abbiamo giocato davvero una grande partita. Abbiamo pressato bene, anche con la palla, e penso che abbiamo fatto delle ottime cose tatticamente. Dobbiamo tenere la testa alta e andare avanti".