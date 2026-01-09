A due giorni di distanza dal big match contro il Napoli, per Cristian Chivu è già tempo di pensare alla formazione da schierare per tentare di allungare ancora di più in classifica sulle dirette inseguitrici.

Un solo dubbio di formazione, secondo quanto riportato da Sky Sport. Acerbi insidia Bisseck, con Akanji che in questo caso si sposterebbe a destra. Al momento però l'opzione Bisseck-Akanji-Bastoni è quella più probabile.

A centrocampo ci sarà spazio dal 1' per Zielinski, con Luis Henrique e Dimarco esterni. In avanti toccherà alla Thula. Recuperati Darmian e Diouf, ancora in dubbio Frattesi

INTER (3-5-2) la probabile formazione: Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Chivu