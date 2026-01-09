Intervistato da La Repubblica in occasione dei 90 anni dell'Olimpia Milano, Sandro Gamba ha svelato un aneddoto che lega la squadra di basket all'Inter: "La Coppa dei Campioni vinta nel 1966 era una risposta a chi diceva che in Italia vincevamo solo per i soldi, sentivamo addosso quell'onore - le sue parole -. Erano gli anni in cui anche l'Inter e il mio Milan dominavano in Europa. Alcuni dirigenti dell'Inter erano anche nel club, un anno proposero a Bogoncelli di rilevarlo e farne una succursale dell'Inter, ma il commendatore preferì l'indipendenza".