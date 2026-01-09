Valentin Carboni ha iniziato la sua avventura col Racing Avellaneda. Dopo l'ufficialità del prestito dall'Inter fino a dicembre, l'attaccante ha raggiunto i nuovi compagni in Paraguay per iniziare la preparazione in vista della prossima stagione. Nel frattempo, ha scelto il suo numero di maglia: Carboni avrà il numero 21 lasciato vacante da Gabriel Arias dopo il suo addio alla squadra dopo sette anni e mezzo e che all'epoca era utilizzato anche da Marcelo Chelo Díaz.