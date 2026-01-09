La dirigenza dell'Inter, come noto, è ampiamente soddisfatta delle prestazioni di Manuel Akanji e con ogni probabilità procederà a fine campionato al riscatto del difensore svizzero. Curiosità sull’attuale prestito: non c’è nessun obbligo di riscatto nell'accordo stipulato col Manchester City, nemmeno in caso di Scudetto da parte dei nerazzurri. 

Sezione: Copertina / Data: Ven 09 gennaio 2026 alle 18:25
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
vedi letture
Print