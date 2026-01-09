Durante l'ultima puntata di Viva El Futbol, Antonio Cassano ha elogiato Cristian Chivu. La sua Inter si trova al primo posto in classifica, a +3 sul Milan e a +4 sul Napoli di Conte.

"Se uno è un leader è un leader, anche se allena da 13 partite. A 20 anni è stato capitano dell'Ajax e ha sempre voluto fare un certo calcio. Alla Roma si metteva sempre con Guardiola a parlare e facevano tutto l'opposto di quello che faceva Capello, loro parlavano di calcio. Vi dico che è uno destinato ad essere un allenatore top", esordisce.

"Certo, allenare le piccole è una cosa, un'altra è l'Inter. E devo dire che con quell'altro l'Inter viene da 4 anni disastrosi - aggiunge -. Dimarco dice che hanno fatto tantissimo: stop. Ne hai buttati tre al cesso e le due finali di Champions perse, una in malo modo e l'altra te la sei giochicchiata. Cristian arriva e tiene quel modulo, ma l'idea è diversa: gioca avanti e pressa".

"E poi c'è la sua qualità migliore, ovvero quando parla e come si comporta: non si lamenta e non trova alibi, lui vuole giocare a calcio - conclude Cassano -. Puoi stare ore ad ascoltarlo, a differenza di altri che ammosciano i co****ni. Chivu è un grande, sono contento del suo lavoro e sono convinto che in poco tempo sarà ancora migliore. A malincuore per l'Inter ma per me è destinato ad andare in una squadra ancor più importante, o in Premier o quelle due in Spagna".