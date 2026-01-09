C'è anche il nome del centrocampista dell'Inter Under 23 Luca Fiordilino tra i giocatori della Serie C entrati in diffida dopo l'ultimo turno di partite. L'ex Venezia ha infatti rimediato la quarta ammonizione nel corso della partita contro il Novara e un nuovo giallo gli costerà un turno di squalifica. Terza ammonizione per il tecnico Stefano Vecchi

Sezione: Inter U23 / Data: Ven 09 gennaio 2026 alle 23:55
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
