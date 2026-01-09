Nemmeno il tempo di ufficializzare il loro arrivo che Giacomo Stabile e Giacomo De Pieri, ultimi arrivati in casa Bari, si mettono subito a disposizione del tecnico biancorosso Vincenzo Vivarini. I ragazzi arrivati dall'Inter dopo la prima parte di stagione alla Juve Stabia rientrano infatti nell'elenco dei 25 convocati per la delicata trasferta di Carrara, dove in palio ci sono punti importanti per la corsa salvezza. Convocato anche l'ultimo nuovo arrivo, il difensore Andrea Cistana

Sezione: News / Data: Ven 09 gennaio 2026 alle 21:35
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
