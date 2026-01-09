Salvatore Esposito ha lasciato lo Spezia per aggregarsi alla Sampdoria su suggerimento del fratello Sebastiano. L'evenienza viene colta al balzo dal tecnico doriano Angelo Gregucci che alla vigilia della gara contro l'Avellino prova a chiedere una nuova 'sponsorizzazione': "Se li convince tutti a venire al Doria, anche il piccoletto Francesco Pio che è di famiglia... Però è all'Inter. È una battuta. Salvatore lo vedo tutti i giorni, nel lavoro e nella predisposizione al lavoro mi sembra bene. Calciatore che ha qualità diverse, nel piede, diverse da quelle che noi abbiamo. Si metterà presto a disposizione della Sampdoria".