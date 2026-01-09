La possibilità di tornare a seguire il Pisa a San Siro, negata in occasione della sfida contro il Milan, ha fatto sì che i tifosi toscani polverizzassero i biglietti del settore ospiti del Meazza per il match di venerdì 23 gennaio. Nel giro di pochissime ore, infatti, sono stati venduti 3.299 biglietti del terzo anello blu, un dato che conferma una volta la volontà dei pisani di stare vicini alla squadra di Alberto Gilardino anche lontano dall’Arena. Si va quindi verso un facile sold out visto che i biglietti totali a disposizione erano 4.361.