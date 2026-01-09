Epilogo crudele per l'Olympique Marsiglia nella finale del Trophée des Champions, la Supercoppa di Francia, persa ai rigori dopo aver accarezzato l'idea di portare a casa la finale fino a pochi minuti dalla fine della partita, quando è stato raggiunto sul 2-2 dal gol di Goncalo Ramos. "Siamo delusi - ha ammesso con amarezza Benjamin Pavard a DAZN -. Siamo stati a due o tre minuti dal trofeo, avremmo meritato di vincere. Purtroppo, quel gol all'ultimo minuto è stato un duro colpo. Prenderò gli aspetti positivi di questa partita. Sono molto orgoglioso dei giocatori. Ora dobbiamo costruire su questa partita e continuare così. Sono orgoglioso dei giocatori".