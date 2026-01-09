Per documentare l'interesse dell'Inter per Elia Caprile, numero uno del Cagliari, RAI Sport ha intervistato il suo agente Omar Rahman, che ha confermato come i nerazzurri già da diverso tempo siano sulle tracce dell'estremo difensore del 2001 nato a Verona: "L’interesse dell’Inter? Fa piacere sapere di essere seguiti dai grandi club. Già quando era al Bari i nerazzurri e il Benfica avevano fatto un sondaggio per Elia…”, le parole del procuratore.

Ricordiamo come l'Inter, come vi abbiamo rivelato quest'oggi, continui a seguire con attenzione la crescita del ragazzo, al punto da mandare un osservatore anche allo Zini di Cremona per il match contro la Cremonese (RILEGGI QUI L'ESCLUSIVA).