Josep Martinez è praticamente fuori gioco per la sfida di domenica contro il Napoli. Secondo le ultime novità di Sky Sport, il secondo portiere nerazzurro ha rimediato una distorsione alla caviglia nel corso del riscaldamento della partita di mercoledì contro il Parma, il che lo rende pressoché indisponibile per il match Scudetto di San Siro. A questo punto, alle spalle di Yann Sommer ci sarebbero i giovani Alan Taho e Alessandro Calligaris.