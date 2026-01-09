Finora, il Borussia Dortmund ha visto solo partenze. Dopo le cessioni di Pascal Groß e Cole Campbell, il club starebbe valutando un potenziale acquisto invernale, secondo quanto riportato da Bild: nel mirino c'è Aleksandar Stankovic del Club Brugge, figlio dell'ex stella dell'Inter Dejan Stankovic.

È arrivato al club belga dall'Inter in estate per 9,5 milioni di euro e da allora il suo valore di mercato è aumentato significativamente. Oltre al Dortmund, si dice che anche il Bayer Leverkusen e altri club siano interessati. Resta da vedere se il Dortmund si muoverà ora, anche per bruciare le intenzioni dell'Inter che vorrebbe far valere il diritto di recompra in estate.