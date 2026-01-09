Intercettato in Arabia Saudita dalla televisione catalana 3Cat, Joan Laporta, presidente del Barcellona, ha elogiato il suo direttore sportivo per l'arrivo di Joao Cancelo, che domani sosterrà le visite mediche per conto dei blaugrana: "Cancelo è un altro grande acquisto di Deco. Non è facile fare acquisti in questa sessione di mercato. Deco ha fatto un lavoro fantastico. Voglio ringraziare il giocatore e il suo agente per il loro impegno. Cancelo è un giocatore fantastico e molto versatile, e Hansi Flick ha dato la sua benedizione a questo trasferimento".