"Spalletti ha ridato il sorriso alla Juventus". Ciro Ferrara, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, elogia il lavoro dell'ex ct azzurro e sottolinea come i bianconeri possano tornare a fare un pensierino anche allo scudetto.

"Alla Juventus devi pensarci sempre, dal primo all’ultimo giorno - sentenzia l'ex difensore -. È l’obiettivo, poi non puoi vincerlo tutti gli anni. I bianconeri spereranno in un pareggio tra Inter e Napoli per rosicchiare punti, però in questo momento la squadra di Spalletti mi sembra più da terzo-quarto posto".

Data: Ven 09 gennaio 2026 alle 23:16
Autore: Alessandro Cavasinni
