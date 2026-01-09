È dedicata al 'dietro le quinte' della gara del Tardini tra Parma e Inter la nuova puntata del format di DAZN 'BordoCam'. Partendo dalle attenzioni speciali di Cristian Chivu per Luis Henrique, che richiama più di una volta chiedendogli di stare alto e più avanti di mettere qualche cross più frequente in mezzo e passando per i dubbi di Lautaro Martinez che reclama un calcio di rigore per il contatto in area ducale tra Hakan Calhanoglu e Alessandro Circati che si giustifica dicendo: "Contatto punta a punta". Fino al momento del gol di Federico Dimarco prima annullato e poi riassegnato dal VAR. Gol nel quale mette lo zampino Pio Esposito con un assist involontario che Dimarco che dice al compagno: "Bravo, lascia...". Nei momenti concitati dopo l'annullamento del gol, Dimarco e Chivu reclamano il tocco del difensore gialloblu mentre Marcus Thuram garantisce a tutti i compagni in campo che arriverà la rettifica. Esulta Aleksandar Kolarov, Chivu rimane impassibile mentre Thuram lancia la coperta ai compagni prima di buttarsi a peso morto su di loro...

La nebbia incide sul gioco e Lautaro non lo nasconde a Dimarco al quale dice chiaramente: "Non si vede". Incide poco la nebbia, invece, sull'errore di Petar Sucic davanti alla porta che lascia sgomento Kolarov e incredulo Chivu. Che poi chiama all'ingresso in campo Ange-Yoan Bonny con una sorta di 'profezia': "Dai Ange, dobbiamo fare il secondo! Dai che lo tiriamo fuori". Gol che arriva firmato proprio da Bonny, che fa esplodere Kolarov prima che l'arbitro Andrea Colombo annulli per il fallo di mano di Marcus Thuram che si farà perdonare qualche istante dopo sigillando il 2-0. Con esultanza figlia di un video virale sui social. A fine partita, Chivu dedica un saluto personalizzato a Yann Bisseck e Carlos Augusto.