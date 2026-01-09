Francesco Bolzoni, allenatore della Pro Patria, cerca di analizzare la situazione della sua squadra alla vigilia della gara di Monza contro l'Inter Under 23: "Direi che c’è un’evidente questione di fiducia. Abbiamo perso delle partite per dei particolari. Per la paura di fare delle giocate. Soprattutto dagli uomini di maggiore qualità. Quanto alla fame, può essere. Ma a Vercelli le occasioni migliori sono capitate a Ganz e Masi a cui la fame in area non manca di certo”.

Quella di domani per lui non sarà indubbiamente una gara come le altre visti i suoi trascorsi nelle giovanili nerazzurre. Un passato però ormai molto lontano nella mente di Bolzoni: "Giornata amarcord? Direi di no. Sono passati tanti anni", per poi passare all'analisi dell'avversario: "Sono una squadra molto forte fisicamente. Con tanti elementi di prospettiva. Possono concedere qualcosa sul piano dell’esperienza. Ma sono davvero molto fisici".