Quello di Davide Frattesi resta uno dei nomi più caldi di questa finestra invernale di calciomercato. Come riportato da Matteo Moretto su Youtube, la pista che porta l'azzurro al Galatasaray si è raffreddata. La trattativa è in stand-by perché l'Inter vuole condizioni più facili per l'obbligo.

Confermato l'interesse del Nottingham Forest, ma il club inglese non può affondare il colpo per il Fair Play Finanzario. Sono previsti altri contatti con la dirigenza nerazzurra, ma il Nottingham può spingersi fino ad un prestito con diritto di riscatto. Il mercato attorno a Frattesi si può scaldare dal 15 gennaio in poi, la Juventus resta in corsa e in attesa.