Domenica sera a San Siro andrà in scena la sfida d'alta classifica tra Inter e Napoli. I nerazzurri – riporta Agipronews - sono in pole per i bookie: l'1 vale 1,73 su Snai e 1,75 su Planetwin365, mentre pareggio e affermazione dei campioni d'Italia in carica sono in lavagna - nell'ordine - a 3,50 e 4,85. Per gli esperti l'Under è favorito anche nel posticipo domenicale ed è visto a 1,77, mentre l'Over è fissato a 1,95.

Capitolo marcatori. Un gol di Thuram vale 3 volte la posta puntata, quello di capitan Lautaro (capocannoniere della Serie A con 10 reti) comanda a 2,50. Un guizzo dell'ex Zielinski è in lavagna a 5, stessa quota di Hojlund e McTominay.