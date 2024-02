Simeone pensa a un paio di sorprese di formazione in vista del match di stasera contro l'Inter. Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, il tecnico argentino, nell'ultimo allenamento di ieri, ha provato Llorente in attacco, nella posizione nella quale era già stato impiegato sabato in campionato al fianco di Correa. Stavolta Llorente potrebbe accompagnare l'azione di Griezmann, con Depay, Correa e Morata inizialmente in panchina.

Una mossa che tornerebbe utile soprattutto in fase di pressing offensivo per sporcare a inizio azione le trame dei nerazzurri. Conferme anche per la fascia sinistra: il più difensivo Reinildo dovrebbe essere preferito a Lino, colui che di norma parte titolare su quella fascia. Gli unici due assenti sono Lemar e Azpilicueta.