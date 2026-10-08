Il Parma si sta preparando alla sfida delicata contro l'Inter in programma sabato sera. Secondo quanto riferisce ParmaLive, Gilardino ripartirà dalla linea difensiva a tre, dove i punti fermi sono Mariano Troilo e Diego Carlos. Resta il terzo posto, che è vacante e potrebbe essere ricoperto da Dominik Drobnic. Ma non è escluso l’adattamento di capitan Delprato, già visto in occasione della trasferta di Como.

Sezione: L'avversario / Data: Gio 08 ottobre 2026 alle 23:24 / Fonte: ParmaLive
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione