"Non possiamo giocare così", ha detto Leonardo Spinazzola a DAZN subito dopo la partita di quest'oggi giocata e persa in casa del Como, dove il Napoli ha perso l'occasione di riprendersi immediatamente la vetta della classifica, lasciandola piuttosto nelle mani dell'Inter, prossimo avversario degli azzurri: "Sono i dettagli che fanno la differenza - ha continuato l'esterno italiano che però non si lascia abbattere dal ko -. Oggi, però, nel secondo tempo non siamo entrati in campo. Loro andavano molto più veloci di noi. Abbiamo una settimana per preparare una grande gara. Siamo ancora lì e sappiamo che siamo forti e ce la possiamo giocare".

Quanto cambia da giocatore presentarsi allo scontro diretto dietro di un punto?

"Cambio poco. Anche se vincevamo oggi lo scontro con l’Inter non chiudeva il campionato e non finirà nemmeno dopo la gara. Il campionato ancora è lungo e ci sono tanti punti. Domani vedremo gli errori e prepareremo al meglio questa partita".