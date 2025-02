È Giacomo Raspadori a presentarsi al fianco di Antonio Conte nella sala stampa del Sinigallia per commentare il risultato ottenuto in casa del Como: "Non possiamo avere meno volontà di loro, ci dobbiamo fare un esame di coscienza, non possiamo entrare in campo come oggi nel secondo tempo" ha detto duramente facendo un mea culpa di gruppo, prima di lanciare un messaggio forte ai compagni.

"Penso che fino ad ora abbiamo ragionato partita dopo partita. Non ci dobbiamo abbattere e dobbiamo preparare la partita con l'Inter. Le grandi squadre devono sapere reagire, lo dobbiamo fare" ha detto spronando i compagni in vista dello scontro diretto di settimana prossima.