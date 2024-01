Meno grave di quanto temuto l'infortunio rimediato da Michele Di Gregorio nel corso del match contro il Frosinone. Il portiere del Monza, uscito dopo uno scontro con Abdou Harroui, ha svolto un accertamento a Barcellona che ha decretato i tempi di recupero: per l’estremo difensore si è trattato di una forte botta che però non ha fortunatamente compreso il ginocchio. Per lui, quindi, solo un mese di stop: sarà comunque fuorigioco per la sfida di sabato con l'Inter.